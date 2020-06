„Kriisi alguses ma mõtlesin küll, et äkki nüüd inimesed mõistavad paremini, mis tunne on puuetega inimestel kodus püsida, kuna nad pidid nüüd ju ka kõik kodus olema,” ütleb liikumispuudega Marek Morel.

Eriolukord on olnud puuetega inimestele kui kahe teraga mõõk: ühest küljest on see andnud „tavainimestele” õrna maigu puuetega inimeste igapäevast. Teisalt on see puuetega inimeste elu mitmes mõttes keerulisemaks teinud.

Loe, milliste probleemidega pidid puuetega inimesed eriolukorra ajal rinda pistma.