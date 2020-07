4. juuli oli EKRE tähetund, kui kongressil andis Mart Helme teatepulga üle Martin Helmele. Kõik suurimad uudisväljaanded keskendusid peaasjalikult sellele poliitüritustele.

Lahkumiskõnes leidis Mart Helme aega, et peatuda ka Helir-Valdor Seederi personaalküsimusel. Ainest andis eelmisel päeval EPLis ilmunud intervjuu, kus Isamaa juht märkis, et EKRE lühike poliitiline kogemus on tekitanud selle, et nende paljude juhtpoliitikute jalad on maast õhku tõusnud.

Mis ikkagi Seederit nõnda vihatas? Ajas tagasi minnes selgub, et Isamaa alavääristamine on EKRE tavapraktika.