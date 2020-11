Psühhiaater on ainus Eesti eriarst, kelle abi ei saa alaealised vanema nõusolekuta otsida. Eesti Päevaleht on mitu korda kirjutanud psühhiaatrilise abi seaduse muudatusest, mis püüab seda olukorda parandada, kuid on poliitilise vastuseisu tõttu takerdunud riigikogu sotsiaalkomisjoni.