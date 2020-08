Eksperdid uuest koroonaolukorrast: suurtel siseüritustel tuleks kanda maske

• Viimase kahe nädalaga on lisandunud 91 koroonaviirusega nakatunut, kellest ainult kahe kohta ei ole teada, kust nad viiruse said.

• Tartu kahe ööklubikolde peale on nakatunuid kokku 48, kelle ligi 200 lähikontaktset on jälgimise all.

• Täna arutab koroonateemat valitsus, kuid otsust piirangute kohta tõenäoliselt ei tule.