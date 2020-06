Endine USA suursaadik Eestis: kui meeleavaldajatel oleksid automaadid, oleks käes hoopis teise tasemega tragöödia

Endine USA suursaadik Eestis mäletab 1968. aasta meeleavaldusi – need sündmused mõjutasid sügavalt tervet ühiskonda ja kõigi igapäevaelu. „Olin viiendas klassis, kui Bobby Kennedyt tulistati. Mäletan, et võtsin oma ratta ja sõitsin raudtee äärde vaatama mööduvat matuserongi, mis sõitis New Yorgist Washingtoni. Väljas oli tuhandeid inimesi ja see jättis mulle terveks eluks mulje, et mõnikord reageerib probleemidele kogu ühiskond – iga inimene.” Miks praegune kriis on nii sügav? Millal lõpevad meeleavaldused? Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele James D.Melville ka vastab.