Tartus on ühe kena puust kortermaja elanikke aastaid painanud mure, kas nende eluase ikka on järgmisel päeval veel alles. Nimelt kuulub üks korter pensioniealisele meesterahvale, kelle armastus prügi vastu on piiritu. Ta on oma korteri täis tuupinud kõikvõimalikku paberi- ja riidepahna, mille keskel ta elab küünlavalgel, sest elekter on võlgade tõttu korterist ammu välja lülitatud.

Korra on teised majaelanikud ühise jõupingutusega naabri korteri prügist tühjaks kandnud. „Tookord oli korter maast laeni rämpsu nii täis, et kõndida sai ainult mööda kitsast käigurada,” meenutab üks majaelanik. „Hais levis üle kogu maja ja alumisse korterisse hakkas läbi lae mingit vedelikku tilkuma.”