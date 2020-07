Ainus kord, kui valitsus advokaadibüroo palkamist arutas, oli tänavu 26. märtsil. Sel ajal oli valikus veel kolm bürood ja rahandusminister sai õiguse parima pakkujaga leping sõlmida.

Peaminister Jüri Ratas ütles reedel Eesti Päevalehele, et võttis toona teadmiseks, et rahandusministeerium korraldab konkursi ja kaasab protsessi ka välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi. „Valitsus sai ülevaate advokaadibürooga sõlmitava lepingu projektist ning valikutingimustest,” lisas ta, ent ei vastanud küsimustele praegu ilmsiks tulnud asjaolude kohta.

Tegelikult korraldas Helme protsessi praktiliselt üksinda, kaasates justiits- ja välisministeeriumi vaid vormiliselt. Justiitsministeeriumist kinnitati Eesti Päevalehele, et nad on näinud üksnes algse pakkumuskutse dokumente. „Lepingupartneri valikus ega lepingu sõlmimisel [me] ei osalenud,” ütles ministeeriumi avalike suhete juht Katrin Lunt.