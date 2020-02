Detsembris majandusminister Taavi Aas ja riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Kristen Michal, jaanuaris välisminister Urmas Reinsalu ja IT-minister Kaimar Karu. Täna justiitsminister Raivo Aeg ja riigikogu Eesti-Hiina toetusrühm. Need on osa kohtumisi, mis suhtekorraldus- ja lobifirma Powerhouse abiga on viimase kahe kuu jooksul Huawei nimele kokku lepitud. Mitmel neist on Powerhouse’i prominentsed esindajad ka ise osalenud.

Powerhouse’i juhtkuju on Janek Mäggi. Veel eelmisel kevadel kandideeris ta Keskerakonna nimekirjas riigikogu valimistel ja töötas Jüri Ratase kutsel riigihalduse ministrina. Mullu sügisel kutsus ta Powerhouse’i meeskonda veel kaks kogenud poliitikut: Isamaa pikaaegse liikme ja mitmekordse ministri Marko Pomerantsi ning endise sotsiaaldemokraadi, samuti ministriametit pidanud Andres Anvelti.

Pomerants vastutab Powerhouse’is valitsussuhete ehk lobitöö eest.