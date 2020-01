Hülgeuurija hoiatab sooja talve tõttu looduskatastroofi eest

Hallhüljes on poegimisel vähem tundlik, kuid ka teda ootab ees raske aeg. „Ta eelistab siiski ka [poegimiseks] jääd: jää on puhas, külm, ajutine elupaik. Tõenäosus, et seal on haigusi või kiskjaid, on palju väiksem, kui see, et sa lähed kuhugi saare peale või metsa,” selgitab Jüssi. Just Eesti randades on aastakümneid olnud hallhüljeste jaoks kõige parem poegimisjää. „Ta ei ole liiga kõva, ta pole liiga pehme, teda on piisavalt kevadtalvel ja sellepärast on Eesti rannad väga populaarsed – siia tulevad emased hallhülged poegima üle Läänemere. Nad tulevad siia ka siis, kui jääd ei ole, sest see on nende sisemine sund. See on nende kompass, mis ütleb, et mine sinna poegima.”