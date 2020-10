Sarnaseid skandaale ja konflikte, mis on alanud mõne ministri sõnavõtust, mis on ärritanud või solvanud osa elanikkonnast, on olnud nii praeguse kui ka mitmete eelmiste valitsuste ajal. Praeguse kriisi lahendamisel on aga peamine probleemkoht, et solvava sõnavõtuga esinenud EKRE asus vabandamise asemel hoopis süüdistama peaministrit ja koalitsioonikaaslasi. Inimesed eksivad ja ka poliitikud eksivad. Elementaarne on oma vigu tunnistada, sest sellest saab alguse probleemi lahendamine. Kui vigade tunnistamise asemel otsustatakse tekkinud olukorras süüdistada peaministrit ja koalitsioonikaaslasi, siis see ei ole mitte ainult pretsedenditu, vaid alatu käitumine, mis arusaadavalt pingeid valitsuse sees ainult süvendab. Kas see on EKRE teadlik eesmärk või mitte, ei tea.

Kas Helmede jõuline rünnak Ratase ja Keskerakonna vastu mõjus ootamatult või ei pannud enam imestama?