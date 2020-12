Kas Eestis ja Euroopa Liidus hakatakse inimeste järele aina rohkem internetis nuhkima? Millal lahendatakse 5G võrgu turvalisuse küsimused, mis on tekkinud mõne riigi (loe: Hiina) tehnoloogia läbipaistmatuse tõttu? Selle taga on tükk aega seisnud uue mobiilivõrgu arendamine. Kelle idee oli e-valimistel inimesi kaameraga tuvastada ja kas see tehakse teoks?