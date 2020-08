Eesti Päevalehe andmetel hakatakse neljapäeval valitsuses arutama, kas otseliinidena Tallinnast avada või lahti jätta Eesti reisijale olulisemad sihtkohad. Välisriigi nakatumiskordaja arvestamisele plaanitakse teha lõpp. „Kui ma ka tahaksin, ei saaks ma praegu nende liinide kohta kinnitada, et otsus on tehtud, sest nagu ütlesin: arutelud seisavad ees,” kommenteeris majandusminister Taavi Aas. Samal ajal aga jälgivad tuhanded töörände kaudu Soomega seotud eestlased ärevalt, milline on Eesti nakatumiskordaja. Nimelt on Soome seadnud piirangud reisimisele riikidest, mille nakatumiskordaja on üle 8-10. Eesti on olnud selles vahemikus juba tükk aega, ent eilseks oli Eesti nakatumiskordaja 9,6.