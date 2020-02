Jaanuari lõpus tahtis Luminori panga klient mobiil-ID-d kasutades logida oma internetipanga kontole, et arveid maksta. Ta ei soovi oma nime avalikkusega jagada, aga meenutab, et sisestas oma kasutajatunnuse ja ootas, et telefon nõuaks kinnitust ja kontrollnumbrit. Kuid enne kui ta jõudis kontrollkoodi sisestada, avanes ekraanil pangakonto.

„Olin üllatunud. Esimese asjana jäi silma, et kontojääk ei tohiks mul küll selline olla, nagu ekraanilt paistis. Ja siis avastasin, et see pole üldse minu konto, vaid kellegi täiesti võõra mehe oma,” meenutab ta oma ehmatust.