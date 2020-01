Tänu aktiivsele õpilasesindusele võitlesid Tallinna 32. keskkooli õpilased neli aastat tagasi endale koolilõuna valikusse ka taimetoidu. Terve gümnaasiumiaja taimetoitu söönud abituriendi Kristiina Walbergi sõnul on kooli õpilaste ja juhtkonna suhted head, mis annab lootust, et edaspidi jõuab peale söökla rohkem veganitoite ka kooli puhvetisse. Kuna toitumisuuringud kinnitavad, et eestlased söövad liiga vähe köögivilju ja liiga palju liha, tervitavad ka valdkonnaga seotud spetsialistid koolides taimetoidu pakkumise suurendamist.

Nagu Tallinna 32. keskkoolis on Eesti mitmes teiseski koolis aina rohkem taimetoidu soovijaid. Selle võimaldamiseks on oluline õpilaste, lapsevanemate, toitlustaja ja kooli koostöö, ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Sille Pihlak. „Kui on piisav hulk õpilasi ja toitlustajal on oskused täisväärtuslikku taimetoitu valmistada, on võimalik, et toitlustaja võib soovijatele vastu tulla ja pakkuda tavamenüü lisavariandiks ka taimseid roogasid,” sõnas Pihlak.