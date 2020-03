COVID-19 leviku tõkestamise teaduskoja värske raporti järgi on tõsisema koroonakriisini jäänud vaid mõni nädal. Eile õhtul avaldatud raport tõdeb, et nädala pärast võib haiglaravi vajavate patsientide arv kasvada 200-ni või üle selle ja neist ligikaudu veerand võivad vajada intensiivravi.

Eesti Päevalehe käsutuses on aga ka raporti üheks sisendiks olnud arvutusmudelite järgi tehtud hinnang. See ütleb, et kui valitsuse kehtestatud erimeetmed ei osutu efektiivseks, võib 20. aprilliks koroonaviiruse tõttu intensiivravil olla ligi 1000 inimest.