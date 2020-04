Uudised Anna Teele Orav Kümned tuhanded patsiendid on koroona tõttu ravimata jäänud. Mis saab edasi? •• Ainuüksi märtsis käis planeeritud vastuvõtul, uuringul või operatsioonil ligi 10 000 inimest vähem kui eelmise aasta märtsis.

•• Plaanilise ravi taastudes ravijärjekorrad pikenevad ja abita jäänud kroonilised haiged võivad haiguse ägenedes hakata EMO-sse pöörduma.

•• Erakorraline abi on aga kallim kui plaaniline ravi. Haigekassa tulud vähenevad sel aastal ligi 200 miljoni euro võrra. Jaga

4



Kuula

Koroonaviiruse taandumise järel on arstid silmitsi mitme uue murega – töömaht on ärajäänud protseduuride tõttu suur, samas on haigekassa rahakott palju õhemaks muutunud. Foto: Priit Simson