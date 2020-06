Aastas tehakse mitu korda kampaaniaid, milles kutsutakse inimesi elundidoonoriks registreeruma. See võtab vaid mõne minuti. Tuleb minna tervise infosüsteemi (digilugu.ee) ja digiallkirjastada tahteavaldus, millega annad nõusoleku, et loovutad surma korral oma organid abivajajatele. Sellega võid kinkida uue elu kuni kaheksale elundisiirdamist vajavale inimesele.

Eesti Päevaleheni jõudis mitmest allikast info, et kui hukkunu on allkirjastanud tahteavalduse, aga tema lähedased on ikkagi elundite loovutamisele rangelt vastu, ei astu arstid lähedaste keelust üle. Tartu ülikooli kliinikumi vanemarst-õppejõud Veronika Reinhard kinnitab, et nii see tõepoolest mõnel juhul on.