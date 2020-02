13. veebruari seisuga on Eestis 28 730 inimesel kehtiv relvaluba. Nad on soetanud relva enese ja vara kaitseks, jahipidamiseks või sportlaskmiseks. Laskesportlased ja jahimehed on pidanud relva käsitsemise oskust regulaarselt tõendama, enese ja vara kaitseks tulirelva soetanud inimesed varem mitte. Neid tabas üllatus, kui nad avastasid, et alates möödunud aasta 1. jaanuarist tuleb relvaluba uuendades laskekatse iga viie aasta tagant uuesti sooritada. Kolmest 25 meetri kauguselt 50 x 50 cm suuruse märklaua pihta tulistatud kuulist kaks peavad tabama märklehe ringe.

Sama kaugelt tuli märklauda tabada ka siis, kui relv soetati. Ent varem relvaluba uuendamas käies laskeoskust enam ette näidata ei tulnud. Nüüd tuleb