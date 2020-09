Kummalisel kombel on Läti koroonapandeemia ajal oma suhtarvude poolest kõige turvalisem ja väiksemate nakatumisnäitajatega paik Euroopas. 22. septembri seisuga oli seal 1560 nakatumisjuhtumit ja 36 koroonasurma. Võrdluseks: väiksemas Eestis on need arvud vastavalt 2385 ja 64.

Läti näitajate väiksus on pannud kukalt kratsima ka Eesti eksperdid. Läti haiguste ennetamise ja tõrje keskuse nakkushaiguste riskianalüüsi ja ennetamise osakonna direktor Jurijs Perevoščikovs ütleb, et erilist imevahendit lätlastel võrreldes põhjanaabritega COVID-19 vastu pole ja need arvud on lihtsalt olenenud kokkusattumustest, mis on Lätit rohkem soosinud kui Eestit.