Linnade ökoeurovisioon. Kuidas Tallinn rohelise pealinna tiitlile kandideerib

Tallinna pressiteenistus teatas eelmisel nädalal uhkusega, et meie pealinn on jõudnud koos Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga Euroopa rohelise pealinna konkursi finaali. Siiani on Tallinn enda algatusel sündinud konkursi finaali jõudnud kaks korda, kuid võitnud veel mitte. Seekord on lootust: rahvusvahelised hindajad andsid Eestile väga paljulubavad hinded. Ent juba on kõlanud hääli, et Tallinn sai finaalikoha ebaõiglaselt ja tegelikult ei tohiks meie pealinn mingil juhul tunnustust saada. Veelgi enam: hea oleks, kui Tallinn finalistide seast üldse välja visataks.Milles on asi?