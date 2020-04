Aastaid Tallinnas elanud ning Eestis pere loonud Portugali ärimees müüb internetis hirmkalleid maske. Ühekordsetele maskidele müüs "nutikas" ärimees pealekauba kolme-aastast garantiid, mis pani ostjad uskuma, et mask on korduvkasutatav.

"Kindlasti mängib ta keskmisest tasemest paremini. Eks see rahvusest tuleb," ütleb vutiklubi Eston Villa peatreener Janek Lussmaa. Ta räägib enda juhendatava amatöörklubi vasakäärest Ricardo Jorge Pereira De Sousa Coelhost. Eelmisel sügisel ühes hooaja viimastest mängudest lõi Coelho oma koduklubi eest kaks väravat.

De Sousa tiimikaaslased teavad hägusalt, et mees tegeleb e-kaubandusega. Nad teavad ka, et talle meeldivad kiired autod. Tema autoparki on kuulunud vähemalt kaks Ferrarit ning üks McLaren 720S Spider. Sellise auto hind algab 300 000 eurost. Tõenäoliselt teavad aga vähesed, et pururikas portugallane juhib Tallinnast äri, mis lõikab koroonakriisist suurt kasu.

Nii selgub BuzzFeed Newsi, George Washingtoni Ülikooli ja Eesti Päevalehe ühisest uurimusest.

Tõendid näitavad, et hiiglasliku äri keskmes on Tallinnas elav ärimees, kelle varasemad tegemised on teinud temast multimiljonäri. Samuti aga ka kaasa toonud sadu vihaseid, petta saanud kliente üle maailma ning tarbijakaitseametite pahameele.