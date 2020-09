Marko Mihkelson: EKRE soovitav rahvahääletus puudutab ka Eesti julgeolekut

EKRE on välja tulnud välja ettepanekuga korraldada rahvahääletus, et määratleda abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Opositsioonipoliitikud leiavad, et põhiseadust ei ole vaja täiendada, sest teema on perekonnaseaduses juba reguleeritud. Viidatakse, et sellest hääletusest ei võida ükski pere, pigem kõik kaotavad. Ent teema puudutab ka Eesti julgeolekut .