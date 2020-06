Siseminister Mart Helme on ametis olnud natuke üle aasta. Kui Eesti Päevaleht tegi talle hiljuti ettepaneku, et nüüd oleks küll paras aeg põhjalikumalt rääkida, mis on tema plaanid siseministeeriumi vastutusalas, läksid Helme silmad kohe särama. Ta olin nõus, aga hoiatas, et kõigest ülevaate tegemine võib võtta vähemalt tunni.

See hinnang ei olnud vale. Siseministril on korraga küpsenud mitu plaani, mida ta tahab kõhklemata päevakorda võtta. Kui üldiselt on siseministeeriumis edasi liigutud ikka sammhaaval, siis Helme jutust tuleb esile, et soov on teha oma haldusalas piltlikult rekordiline kolmikhüpe. Minister tahab hankida uut tehnikat, teha investeeringuid, tõsta sisejulgeoleku tööks valmis isikkoosseise ja oma valdkonna palku.

Ta ei häbene öelda, et kõigeks selleks on vaja väga palju raha, ja ta kavatseb seda ka eelolevatel eelarveläbirääkimistel edukalt kaitsma minna.