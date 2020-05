Martin Helme napsab rahapesu andmebüroo enda haldusalasse

Raske on aru saada, miks rahandusministeerium sikutab rahapesu andmebürood (RAB) politseist endale. Personal jääb neil samaks. Ülesanded ka. Kohustusi ega õigusi pole rohkem ega vähem kui enne.

Ka rahapesuga siit-sealt kokku puutuvatel riigiasutustel oli eile päeva alguses keeruline kommenteerida, et miks muudeti või mida muudeti.

„Otsus ja kokkulepe tuua rahapesu ametibüroo rahandusministeeriumi valitsemisalasse sündis valitsuskoalitsioonis," kommenteeris rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu.

Esmapilgul tundub, et ainsaks muudatuseks on juhi nimetamine. Kui seni sai rahapesu andmebüroo juht paika politsei- ja piirivalve ameti juhi allkirjaga, siis nüüd esitab rahandusminister inimese valitsusele kinnitada. Ent Heinapuu täiendab, et eraldi muutus on ka RAB-ile kui eraldiseisvale ametile omaette eelarve andmine.