Mis aineid võis Tarraste tarbida ja miks kammiti sündmuskohta suurte jõududega veel esmaspäeval?

Mida ta mõtles? Mida manustas? Politsei on viidanud, et joove, mis, tõsi küll, tuvastati tunde hiljem, oli suhteliselt väike – 0,2 milligrammi liitri kohta. Seega joobe mõju all ei saanud Tarraste tegutseda. Aga viidatud on, et ta oli tarvitanud ka rahusteid ja võimalik, et veel narkootilisi aineid. Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspertiisi tulemused peaksid valmima reedel või hiljemalt uue nädala alguses, kirjutas Eesti Päevaleht.

Palusime psühhiaatril-narkoloogil doktor Jaanus Mummal hüpoteetiliselt selgitada, mida võib inimesega teha alkoholi ja rahustite koos manustamine.

„Segatarbimine võib alati ootamatuid reaktsioone tekitada. Oleneb, mida miksitakse, kuid üks põhimõte on see, et need tugevdavad joovet. Teisisõnu – rahusteid võttes joove tugevneb,” selgitas Mumma.