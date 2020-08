Noblessneri sadamalinnak Tallinnas koos sealsete restoranide ja meelelahutusasutustega on magnet paljudele klientidele, kes tulevad uut kanti uudistama ja oma vaba aega veetma. Osa kliente ei pea kinni elementaarsetest reeglitest ega mõtle selle peale, et kõigest paarisaja meetri kaugusel on kortermajad, kuhu on melu selgelt kuulda. Üks neist on Staapli tänava korterelamud.

Staapli kortermaju koondava korteriühistu juhatuse esindaja sõnul võib lärm hea ilmaga kesta varajaste hommikutundideni. Kõige häälekamad on seltskonnad, kes satuvad toitlustusasutustest lahkudes kodutee leidmisega raskustesse.

Juhatus on üksmeelel, et peale lärmi on murekoht ka ühistu vara kahjustamine ja prügi maha jätmine. „Enim kliente veedavad aega KAI hoone ees asuvatel restoranide terrassidel, kust arvatavasti pärineb ka suurem müra. Pärast meelelahutusasutusest lahkumist kipub väike osa kliente majade vahel vaba aja veetmist jätkama,” tunnistasid nad.