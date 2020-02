Kuid riigikogu rahuliku pinna all köevad kired. Istungite ajal näeb opositsioonisaadikute ja Põlluaasa vahel aina rohkem protseduuriliste küsimuste pingpongi. Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna rahvasaadikud on veendunud, et riigikogu esimees loobib neile ebaausalt kaikaid kodaratesse.