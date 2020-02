Rail Baltic kihutab seniste ebaprofessionaalsete juhtide taktikepi all otsejoones rappa, üheks märgiks sellest on näiteks soomlaste soovimatus end projektiga siduda. Sügisel ilmunud memost on selge, et raha ei olnud põhjus – seda oleks vaja vaid kaks miljonit eurot loodava valdusettevõtte kapitaliks. Soomes raudteeprojektide alla kokku pandavast sajast miljonist eurost oli see pisku. Küll aga häiris soomlasi Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte juhtimise professionaalsus – õigemini selle puudumine.

Delfi allikate kinnitusel on konfliktid on ettevõtte igapäevasesse tegevusse sisse kirjutatud. Näiteks kurdavad leedulased, et eestlastele makstakse liiga palju palka. Ettevõtte eelarvet ei suudetud seitse kuud kinnitada. Ettevõtte eksjuht Timo Riihimäki teatas novembrikuises ettekandes Euroopa Komisjonile, et eelmisel aastal oli RB Rail maksejõuetuse künnisel.

"Megaprojekte ei saa juhtida nii, nagu poliitikud juhivad riiki. On vaja selget hierarhiat. Volitused ja vastutus peavad olema tasakaalustatud ja peab olema selgus, kes langetab lõpliku otsuse,” ütleb projekti endine tehniline juht Mart Nielsen. Ta lisas, et kõik otsused, mis Rail Balticu kohta tehakse, on „kompromisside kompromisside kompromiss”.

„Lootus, et rong sõidab edasi ka siis, kui piilupart tukub, ei täitunud ei tuntud lastelaulus ega lähe nii ka päriselus. Juht peab olema, juht peab aru saama, et ta juhib, juht peab vastutama ja juht peab ette nägema kogu teekonda ja riske sellel teekonnal,” tõdeb riigikontrolör Janar Holm.