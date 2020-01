Ebapärlikarp on Eestis ainus selgrootu loomaliik, kes on lisatud esimesse kaitsekategooriasse. See tähendab, et liik on hävimisohus.

Veel 20. sajandi alguses oli ebapärlikarp Euroopas üsna tavaline, kuid praeguseks on selle asurkond terves maailmajaos kahanenud 90%. Sada miljonit aastat maakeral elanud liik on Eestiski alles vaid ühes Põhja-Eesti jões, mille nime ei tohi liigi kõrge kaitsekategooria tõttu avaldada.