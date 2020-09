Stalini ajal ehitatud pompoosse dekooriga kivimaja korteri akendest avaneb vaade merele. Vaimustavate vaadetega fotosid on müügikuulutuses mitu. Kaarakende laiad puidust aknalauad demonstreerivad, kui paksud on kiviseinad. Säilinud on palju originaaldetaile, nende seas kõrged stukkdekooriga peegellaed ja elutuppa viivad kahepoolsed rasked puidust tahveluksed. Isegi magamistoa seinakapi uksed on tahveldatud. Korter on kahetoaline, avara köögi ja hea planeeringuga. Ruumi on ka laialt, lausa 56 ruutmeetrit. Parkida saab maja sisehoovis, seal on veel muruväljak, kiiged ja mõned peenrad. Kõige selle eest küsitakse ainult 9700 eurot.

Kus on konks? Korter asub Sillamäel.