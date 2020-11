Kuid säilitagem rahu. Eesti Päevaleht kogus kokku kogu info, mis aitab selleks pikaks talveks valmistuda ning aru saada, kui kaugele on teadlased ning arstid koroonavastases võitluses jõudnud. Uurisime, mida teavad teadlased sellest viirusest täna rohkem kui nad teadsid kevadel ja kui valmis on Eesti viiruselaineks, mis kestab kauem ja on ulatuslikum kui kevadine.

Kui kõrgeks nakatumiste numbrid siis tõusevad? Mis hetkel võib otsa saada haiglate jaks? Miks on apteekides müüdavad maskid tavapärasest kümme korda kallimad? Kas need üldse kaitsevad? Kauaks jagub riigis kaitsevahendeid? Ning lõpuks, millal see jama ükskord läbi saab?