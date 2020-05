Möödunud reede, 22. mai õhtul sai häirekeskus teate 37-aastase naise vägivalla tundemärkidega surnukeha leidmisest ning politseinikud kinni tema 35- aastase elukaaslase. Kogutud tõendid andsid alust arvata, et naise surma võis põhjustada just tema ning seda juba päev varem.

Politsei ja prokuratuur ei saa teemat veel täpsemalt kommenteerida, kuid oma tähelepanekuid jagas tapetud Kristi üks lähemaid sõpru, nimetame teda Ritaks, kes on toimunust siiani šokis. „Mina seda meest hästi ei tundnud. Teadsime sõpradega, et ta on vangis istunud, pätt ja varas, kellel on ka enne vägivallaga probleeme olnud ning ta on naisi peksnud. Hoiatasime Kristit, et ta temast eemale hoiaks, aga paraku ta ei hoidnud,” nentis Rita. „Hoiatage palun kõiki naisi, et nad sellistest meestest eemale hoiaks.”

