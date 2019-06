Noorprostituudid. Mõjutatud, mõnitatud, kupeldatud, eluks ajaks armistunud

Sa oled koolilaps. Vaatad Instagramis pilte neist, kes elavad unistuste elu. Nad käivad kallites restoranides söömas, kallis käekott käevangus. Sa näed asju, mille jaoks sul raha ei ole. Sa ei saa minna lauluväljakule kontserdile, kus esineb muusik, keda sa imetled.

Mida sa teed?

Võib-olla on sul sõber, kes julgustab: teeni meile raha, ma tean tüüpi, kes annaks öö eest sinuga päris korralikult. Palun tee see ära.

Mida sa teed?

Eestis on lapsi, kes ütlevad: jaa. Teen ära.

***

See on üks kõige peidetumaid kuriteoliike: noored müüvad oma keha. Kui üldiselt on Eesti politseil prostitutsioonist väga hea ülevaade, siis alaealiste kohta see ei kehti. Meelitamine, värbamine ja tegevus toimub internetis. Kuna alaealiselt seksi osta on ebaseaduslik, käib kogu protsess varjatult.

Eestis on olnud juhtumeid, kus mees ja tema nooruke kallim korraldavad peo. Pärast annab mees tüdruku kellelegi. Tüdruk teenib oma kehaga kulud tagasi.