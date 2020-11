EKRE-l on Mart Helme lahkumisest vabanevale siseministrikohale kaks kandidaati, Leo Kunnas ja Mark Majorov. Favoriidiks peetakse Kunnast, sest usutakse, et endine kaitseväelane ja riigikogu riigikaitsekomisjoni liige saaks siseministri tööga hakkama. Kunnase nõrkuseks peetakse seda, et ta pole endiselt EKRE liige. Samuti arvatakse, et ta on paljudes küsimustes väga jäigad seisukohad.