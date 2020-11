Kolm aastat tagasi triumfeeris Keskerakond kohalike omavalitsuste valimistel. Praeguseks on see võit erakonnal käest pudenenud: Ida-Virumaa käriseb igast otsast, mitmest teisest omavalitsusest on Keskerakond võimult puksitud ja viimases võimukantsis Tallinnas näitavad arvamusküsitlused edu hoopiski Reformierakonnale.