Miks on Tallinnas palju ummikuid? Miks on inimesed punase tule taga oodates pahased? Mispärast ei toimi n-ö roheline laine? Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on üks põhjus see, et Tallinnas käib uue foorisüsteemi paigaldamine.