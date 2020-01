Peagi ametisse astuv uus riigi peaprokurör Andres Parmas arvas kõigest aasta eest, et Tallinna Sadama kriminaalasjas tuleks Ain Kaljuranna altkäemaksusüüdistus kvalifitseerida erasektori altkäemaksuks. See tähendaks, et Kaljuranna tegu on aegunud.