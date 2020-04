Tallinnas tuleb nakatunuid pidevalt juurde. Kõik neist ei tea, kust nad viiruse said

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpiku sõnul on eriliselt muret tekitav see, et iga päev diagnoositakse Tallinnas mõni niisugune koroonaviirusesse nakatunu, kes ei tea, kust või kellelt ta on nakkuse saanud. Isegi, kui Tallinnas on ööpäevaga tuvastatud viirus vaid viiel inimesel, on ka sealhulgas alati keegi, kes ei tea, kust ta viiruse sai, sest töökaaslaste seas või pereringis pole keegi teadaolevalt haigestunud.

Üldjuhul aga on need Öpiku sõnul inimesed, kes ei ole kuude viisi kodus istunud, vaid liiguvad ringi: käivad poes, kasutavad ühistransporti. “Kõik avalikud kinnised ruumid, kus liigub palju inimesi, annavad võimaluse nakatumiseks: toidupoed, ühistransport, trepikojad,” selgitas Öpik.

Tallinnas on kuni kümme kortermaja, mille trepikojas on terviseamet tuvastanud majasisese viiruse leviku. See tähendab, et rohkem kui kahes korteris on nakatunuid, mis ei ole tekkinud korraga, vaid on lisandunud hiljem.