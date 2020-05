5G on justkui vandenõuteooriate magnet. Üle Euroopa on uue tehnoloogia pärast murelikud inimesed hakanud mobiilimaste süütama. Mõned on veendunud, et 5G on süüdi praeguses koroonapandeemias. Eestis on 5G tervisemõju pärast muret tundvad kodanikud esitanud riigikogule pöördumise, milles nõuavad kiirgusele, sealhulgas 5G-le ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid, mida teeksid tehnoloogiaärist sõltumatud teadlased. 5G tehnoloogia tervisemõju kohta on avaldatud hulk teadusartikleid ja teadlaste murelikke ühispöördumisi, kuigi neidki peetakse sageli vandenõuteooriateks.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustab homme, kas 5G kohta tehtud pöördumist hakatakse arutama või mitte.