Teadusnõukogu liige professor Krista Fischer: muu maailma statistikat Eestile kohandades võiks öelda, et meil on pooled nakatunud jäänud testimata

Valitsus kuulab teadusnõukogu, arvestab nende soovitusi ja arvutusi. Nädala alguses tutvustasid professor Krista Fischer ja professor Irja Lutsar teadusnõukogu prognoose: kuhu ja kuidas võib koroonaviirus Eestis areneda?

Fischer ütleb Eesti Päevalehele, et kuigi nädala jooksul on uute nakatunute arv kahanenud, siis praegu liigub Eesti küll mitte kõige pessimistlikumat prognoosi mööda, kuid siiski mitte ka viiruse leviku kahanemise suunas. Andmeid on vaja rohkem ja tähelepanelikumalt koguda. Lisaks kritiseerib Fischer valitsuse kavatsust Saaremaal läbi viia masstestimine - selle mõistlikkus ja ohutus tekitab temas palju küsimusi.

Kas saaks kuidagi hinnata, et kui paljud juhtumid pruugivad avastamata olla?

Just mõtlesin täna, et selline jäme hinnang on, et meil on haiglas olnud – eilse seisuga, täna on seal väikene muudatus – kokku 239 patsienti. Muu maailma info põhjal võib arvata, et kuskil 10% nakatunutest jõuab haiglasse. Kui me vaatame, kui palju nakatunuid on, eile oli ligi 1200, siis see protsent on pigem sinna viiendiku kanti. Kui see muu maailma statistika oleks meile kohandatav ja pädev, siis saaks öelda, et meil on pooled nakatunud jäänud testimata. Aga see on selline kaudne arvutus – ma ei tea, kas see on pädev. Mujal maailmas ka käib suur vaidlus selle üle, kui palju neid asümptomaatilisi on. Kui neid on rohkem, kui see hinnang oli, mille pealt see 10% tuli, siis on neid meil palju rohkem jäänud testimata.