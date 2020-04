Tehke veebiteste! Interneti koroonatest annab riigile teada, kus võib haiguspuhang ägeneda

Selleks on loodud juhtimislaud, mille abil saab kuvada, kellel vastanutest on nende kokkupuudete või sümptomite tõttu keskmine või suur risk olla nakatunud. Näiteks on testi kaudu tuvastatud 1250 inimest, kellel on olnud kindel või kahtlustatud kontakt koroonaviirusega nakatunuga ja kellel on pärast seda tekkinud mõni COVID-19 kergekujuline sümptom (köha, madal palavik või mõlemad). „Sellised inimesed, kui nad ei kuulu riskigruppi, saavad juhise end kodus ravida, aga nende sümptomid võivad süveneda ning meditsiinisüsteem peab olema valmis, et teatud ooteperioodi järel võib neid inimesi olla vaja testida või isegi hospitaliseerida. Ooteperioodi hindamiseks oleme lisanud küsimuse, mis lubab inimesel täpsustada, millal tema sümptomid algasid,” selgitas Tohver.