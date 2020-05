Helme maasikakasvatuses hakkab istutamistöö täies hoos pihta alles homme, kuid tänaseks olid esimesed tööd tehtud. „Kolmkümmend pluss inimest võiks ikka olla põllul," sõnab peremees Andrus Horn ja lisab, et need inimesed on tal olemas.

„Praegu on super," räägib Horn ilmast. „Aga kui jaanipäeval teeb kiire kuuma, on kõik maasikad korraga valmis ja siis on katastroof."

Tartumaa maasikakasvataja Helen Kaskema sai eile lõunaks kõik istutamistööd tehtud. „Jahe kevad oli otse kümnesse," ütleb ta. Nii sai istutamise pikema aja peale vedada.

„Ukrainlane on kallim," ütleb Kaskema. Mullu sai ka inimesi varuga tööle võetud, kuid nüüd üritas ta miinimumigi täis saada. Samas - appi tuldi ja lähemalt ning kaugemalt. „Sugulased, Eestimaa pealt saadud ukrainlased, kohalikud ja ka mustanahalised," loetleb ta põllul mitmekümnekesi ja kolmes keeles tööd teinud kirjut seltskonda.