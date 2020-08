Ülikooliealiste hulgas on Eestis astmaatikuid umbes 1400, diabeetikuid üle 500, kroonilise neeruhaigusega 18–24-aastasi on haigekassa andmetel ligi 350. Neil kõigil on risk koroonasse nakatudes põdeda seda väga raskelt. Ent kroonilisi haigusi on palju rohkem.

Mida soovitavad neile ülikoolid? Kes pelgab, võtku akadeemiline puhkus. Riskirühmas üliõpilasi võiks aidata ka üleüldine maskikandmise kohustus, aga sedagi ei pea ülikoolid vajalikuks.