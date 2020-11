"Ühiskonnal on vaja aru saada, et igast seatud reeglist kinni hoidmine on ülimalt oluline," toonitas tänase koroonastatistika taustal Delfiga suheldes terviseameti peadirektor Üllar Lanno. 146 haiglas viibivat koroonapatsienti on murettekitav arv, mille kasvu tuleb Lanno sõnul iga hinna eest kidurana hoida. "Peabki loobuma teatud hüvedest. Ja seda ühe asja nimel: et oleks võimalik lähedastele jõuluajal külla minna."