Miks nii? On see praegu tähtsaim Eesti ees seisev küsimus? Inimarengu aruande avaldamist korraldava SA Eesti Koostöö Kogu tegevjuht Kairi Tilga alustab teemavaliku selgitamist kaugemalt. Mitme Eesti inimarengu aruande (EIA) teemad on üksteisest välja kasvanud. Näiteks 2017. aastal ilmunud aruanne uuris rändeajastu mõju Eesti rahvastiku kasvule, hargmaisusele, keelele ja kultuurile. Selle teema jätkuna käsitles järgmine, tänavu suvel ilmunud aruanne linnastumist ja ruumiküsimusi ning mõtestas ruumi mõju inimarengule ja inimeste heaolule.