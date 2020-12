„Immuunsus peaks olema elanikkonnast seitsmekümnel-seitsmekümne viiel protsendil," selgitab professor Irja Lutsar, kui paljud peaksid COVID-19 vastu olema vaktsineeritud, et viiruse levik raugeks. Vaktsineeritavate lõviosa peaks Lutsari sõnul olema just täiskasvanud elanikkond, et karjaimmuunsus saaks tekkida, kuna pole veel andmeid, kuidas vaktsiinid mõjuvad lastele või rasedatele. „Lapsed kindlasti ei kuulu ei järgmisel ega tõenäoliselt ka ülejärgmisel aastal vaktsineerimisele," lisab Lutsar.

Korraldused vaktsiinide jagajatele pole aga veel päris selged. Perearst Karmen Joller kommenteerib: „Praegu ma ei oska midagi öelda, me ei ole vaktsineerimise plaani veel arutanud. Homme [täna - toim] on meil perearstidega sellel teemal kohtumine sotsiaalministeeriumis. Tulebki läbi rääkida, milline see protsess olema saab."