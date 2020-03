Oleme näinud, et koroonaviiruse pandeemia on viljakas pinnas valeinfo tekkele. Valeinfot levib nii lohakuse, kuid paraku ka pahatahtlikkuse, võhiklikkuse ning rahaahnuse tõttu. Sellises olukorras tuleb säilitada kaine mõistus ning allikakriitika. Parem kahelda, kui kahetseda. See kõik on siin vaid pisike läbilõige kogu möödunud nädalal (ja pisut varemgi) levinud väärast ja eksitavast teabest, mille tagajärjed võivad olla suisa ohtlikud.

1. Endine profijalgpallur külvab 5G paanikat. Ei – koroonaepideemia ei ole seotud 5G-mastidega.



Kui nädal tagasi kirjutasime Jaya Shivani Krachti arvukatest infooperatsioonidest, ning tema kinnine Facebooki lehekülg pandi seejärel kinni, siis loodus tühja kohta ei salli. Shivani Kracht pani tööle lihtsalt järgmise lehekülje (mida me siinkohal ei nimeta), mis on kogunud juba tuhatkond jälgijat.