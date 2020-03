„Inimene tuleb piiripunkti - küsid temalt, et vabandust, kuhu te lähete,“ kirjeldas Reimaa. „Tuleb vastus, et ei, ma lähen ühte sigaretipakki ostma. Siis me teemegi selgeks, et kas te saate ikka aru, et meil on piirikontroll taastatud ja selle sigaretipaki võite rahulikult ka Eestist osta.“

Lisaks sigarettidele käivad valgalased Lätist ostmas ka toidukaupu ja kütust. „Kuna töökoht on Tartus, siis kulub mul palju bensiini,“ räägib valgalane Indrek. „Mitu aastat olen seda ostnud Lätist – neil on hind palju soodsam ja kvaliteet parem.“ Indreku sõnul pole probleem niivõrd üle piiri saamises, aga just karantiinis, kus pärast kaks nädalat istuma peab ning kus tööd ei saa teha. „Mis point siis minna on?“ küsib ta.