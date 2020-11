Praegu kehtib Eestis üleriigiliselt maski kandmise nõue hooldekodude töötajatele ja külastajatele. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul arutab valitsus teisipäeva hommikul, kas laiendada maski kandmise nõuet teistele asutustele ning kas kehtestada maski kandmise või suu ja nina katmise kohustus. „Arutame, kas on oluline, et inimene kannab just meditsiinilist maski, või piisab sallist või isetehtud maskist,” ütles Kiik. „Seda debatti valitsus jätkab, konsensust veel pole. Laua taga on 15 ministrit eri argumentidega.”