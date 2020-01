Valitsus kiikab Ida-Virumaa põlevkivi suurinvesteeringuks Poola ja Rumeenia fondi poole

*Ministritel ja Eesti Energial on suur probleem: rahastajad ei taha ega saa enam saastavasse fossiilenergiasse investeerida.



*2020. aasta riigieelarvesse on sokutatud 20 miljonit eurot, et ühineda Poola ja Rumeenia fondiga, millest loodetakse abi.



*Ida-Virumaa põlevkiviõli tootmise, väärindamise ja rahastamise otsus on sattunud vaevalisse aega.